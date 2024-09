Vasseur plaatst vraagtekens bij strenge straf Verstappen

Max Verstappen begon het weekend in Singapore met een opmerkelijke straf. Hij kreeg een soort taakstraf van de stewards, omdat hij had gevloekt tijdens de persconferentie. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur vindt de vergelijking met voetbal een beetje ver gaan.

Het hele weekend in Singapore gaat het al om het taalgebruik van de coureurs. FIA-president Mohammed Ben Sulayem wil dat er wordt gekeken naar het gevloek van de coureurs over de boordradio. Een dag later kreeg Max Verstappen dus een taakstraf, omdat hij het woordje 'fucked' had gebruikt tijdens de persconferentie. Veel mensen vonden dit een veel te zware straf voor een licht vergrijp.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur ontving vorig jaar voor hetzelfde vergrijp een waarschuwing. Tijdens de persconferentie op vrijdag werd hij naar de straf van Verstappen gevraagd: "Ik denk dat we een onderscheid moeten maken tussen het taalgebruik tijdens de race en ergens anders. We zijn namelijk één van de enige sporten met reacties tijdens de race. Voetballers en andere sporters hebben geen microfoon om. We moeten niet vergeten dat ze met 350 kilometer per uur rondrijden, ik denk niet dat het taalgebruik het eerste is waar we ons zorgen over moeten maken. We kunnen het over al het andere hebben, maar dat ga ik hier niet doen, maar volgens mij is het een beetje te streng voor ze als ze in de auto zitten."