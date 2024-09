Verstappen heeft geen zin in discussies over taakstraf

Max Verstappen speelde een opmerkelijke hoofdrol op de vrijdag in Singapore. Hij ontving een soort taakstraf van de stewards, omdat hij het woord 'fucked' had gebruikt tijdens de persconferentie. Verstappen heeft geen zin om hier uitgebreide discussies over te voeren.

Verstappen gebruikte op donderdag het woord 'fucked' om zijn auto in Bakoe te omschrijven. Hij deed dit tijdens de persconferentie van de FIA. Eerder op de dag had FIA-president Mohammed Ben Sulayem al aangegeven dat hij klaar was met het taalgebruik van de coureurs op de boordradio. Verstappen kreeg van de stewards een zeer zware straf in de vorm van een soort taakstraf.

Verstappen wilde er na afloop van de tweede vrije training niet al te veel over kwijt. Bij De Telegraaf liet hij weten dat hij het 'bizar' vond. Hij wilde er echter niet te veel over kwijt, en ook bij F1 TV ging hij er niet dieper op in. De interviewster vraagt of Verstappen nog wat woorden kwijt wil over de situatie met de FIA, maar daar zit de Nederlander niet op te wachten. Zijn antwoord is simpel: "No words." Hij geeft de interviewster een knikje en verlaat daarna de mediapen. De beelden van het interview gingen al snel rond op het internet.