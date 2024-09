Marko slaat alarm in Singapore: "Dit is heel erg zorgwekkend"

Max Verstappen kende een rampzalige vrijdag in de straten van Singapore. De Nederlandse Red Bull-coureur kwam in de tweede training niet veel verder dan de vijftiende tijd. Helmut Marko begint zich een beetje zorgen te maken over deze prestaties.

Red Bull en Verstappen hebben een lastige start van de tweede seizoenshelft achter de rug. Ze wisten dat Singapore zwaar zou worden, maar dit hadden ze ook niet zien aankomen. Tijdens de trainingen klaagde Verstappen over balansproblemen, en ook zijn teamgenoot Sergio Perez was niet te spreken over de performance van de RB20. Er is nog veel werk te doen met het oog op de kwalificatie van morgen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko maakt zich ondertussen ook steeds meer zorgen over de pace van het team. Bij Motorsport.com reageert hij op de prestaties van vrijdag: "Niks werkt. Op de auto van Max werkt helemaal niets. Op zowel de zachte als de harde band had hij helemaal geen grip of balans." Het is nu de vraag hoe snel de problemen kunnen worden verholpen: "Op dit moment zou ik zeggen dat het erg zorgwekkend is. We moeten echt drastische dingen gaan proberen. Laten we zien of we dat nog kunnen doen." De verwachting was dat Red Bull met de aangepaste vloer de goede kant op ging. Marko is verrast: "Dat dacht ik ook. Ik ben dan ook negatief verrast."