Zware dag voor Verstappen: "Hadden niet de grip die we wilden"

Max Verstappen kende een wisselvallige vrijdag in Singapore. In de eerste vrije training kon hij nog aardig mee komen, maar in de tweede vrije training kwam hij niet verder dan de vijftiende tijd. Volgens Verstappen was het een heel erg lastige dag onder het kunstlicht.

Red Bull en Verstappen gingen met een realistische blik het raceweekend in Singapore in. Ze weten dat ze met de nodige problemen kampen, en dat ze in het verleden veel problemen hebben gehad in Singapore. In de eerste vrije training wist Verstappen nog mee te strijden met de andere toppers en noteerde hij de vierde tijd. In VT2 kwam hij niet verder dan de vijftiende plaats, op 1,294 seconden van de snelste tijd van Lando Norris.

Verstappen was dan ook niet heel erg tevreden. De Nederlandse regerend wereldkampioen reageerde na afloop van VT2 bij Verstappen.com op zijn dag: "Het was erg lastig. We hadden gewoon niet de grip die we hadden gewild" Verstappen en Red Bull hadden het lastig met de hobbels en de kerbstones. Hij moest dan ook voorzichtiger zijn: "Dat was om eerlijk te zijn een kleiner probleem. Ik had meer moeite met de grip in het algemeen, dus er zijn een paar dingen om naar te kijken voor verbetering."