Verstappen krijgt 'taakstraf' voor grof taalgebruik

Max Verstappen heeft razendsnel zijn straf ontvangen voor het schelden tijdens de persconferentie. Na afloop van de eerste vrije training moest hij zich melden bij de stewards in Singapore. Daar heeft hij een opvallende straf gekregen voor het gebruik van het woordje 'fucked'.

Verstappen moest zich melden voor zijn taalgebruik tijdens de persconferentie. Volgens de stewards moeten coureurs tijdens publieke optredens zoals persconferenties zich houden aan bepaald taalgebruik. Ze zijn van mening dat Verstappens woordgebruik 'grof' was en kan aanzetten tot nog meer van dit soort taalgebruik. Bij de stewards gaf Verstappen aan dat Engels niet zijn eerste taal is, en dat hij heeft geleerd op deze manier dit soort zaken te omschrijven. De stewards begrijpen dat, maar vinden dat coureurs rolmodellen zijn. Ze kiezen voor een opvallende straf, want Verstappen moet 'work of public interest' gaan vervullen. Hij krijgt dus een soort taakstraf.

Verstappen heeft bij de stewards zijn excuses aangeboden voor zijn taalgebruik. Aangezien Verstappens woordgebruik niet was gericht tegen personen of specifieke groepen, krijgt hij geen boete. Maar omdat dit onderwerp al vaker is besproken, hebben de stewards besloten stevig in te grijpen. Daarom hebben ze hard ingegrepen. Het komt op een opvallend moment, aangezien FIA-president Mohammed Ben Sulayem eerder deze week hard ingreep voor het gevloek van de coureurs.