Verstappen naar de stewards vanwege 'grof' taalgebruik

Max Verstappen moet zich melden bij de stewards in Singapore. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moet zich niet melden voor een moment tijdens de eerste vrije training, maar voor zijn gedrag tijdens de persconferentie. Hij gebruikte namelijk een scheldwoord.

In een weekend waarin FIA-president Mohammed Ben Sulayem zich kritisch uitsprak over scheldende coureurs, ging Verstappen op donderdag verder met vloeken. Tijdens de persconferentie stelde hij dat zijn auto 'fucked' was in Bakoe, maar daar waren de stewards niet zo blij mee. Het gebruik van het woordje 'fucked' was tegen de regels en daarom moet Verstappen zich verantwoorden. Vorig jaar moesten teambazen Toto Wolff en Frédéric Vasseur zich voor een soortgelijk vergrijp melden.