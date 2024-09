Verstappen verdedigt Ricciardo: "Hij is een geweldige gast"

De kans is groot dat Daniel Ricciardo bezig binnenkort te horen krijgt dat Liam Lawson hem gaat vervangen. Daarmee komt vermoedelijk de Formule 1-loopbaan van de Australiër ten einde. Max Verstappen kon het goed met hem vinden en hij steekt hem een hart onder de riem.

Ricciardo is bezig met een teleurstellend seizoen bij Visa Cash App RB. De kans is dan ook groot dat hij wordt vervangen door Liam Lawson. Het is de verwachting dat Lawson na Singapore wordt aangekondigd voor 2025. Volgens sommige geruchten rijdt Ricciardo in Singapore al zijn laatste race. De Australiër wilde daar zelf nog niet al te veel over zeggen op de mediadag in Singapore.

Ricciardo's voormalig teamgenoot Max Verstappen neemt het een beetje voor hem op. Tijdens de persconferentie op de donderdag werd hij naar Ricciardo gevraagd: "Daniel is een geweldige gast. Ik denk dat hij heeft bewezen dat hij een geweldige Formule 1-coureur is. Hij is een vriend van me. Ik denk dat het nooit fijn is om je in deze positie te bevinden. Maar ik denk ook dat hij zichzelf niets kwalijk moet nemen. Soms gaan dingen in bepaalde fases van je loopbaan niet op de gewenste manier, maar je hebt alsnog meer bereikt dan waar anderen alleen maar van kunnen dromen. Je kan nog steeds terugkijken op iets geweldigs wat niet veel anderen kunnen."