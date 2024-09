Perez wijst naar McLaren-achtervleugel: "Dacht dat het niet mocht"

In de Formule 1 kijkt iedereen momenteel naar de achtervleugel van McLaren. Het lijkt erop dat deze vleugel beweegt, en dat McLaren daar een voordeel uithaalt. Sergio Perez dacht dat dit soort onderdelen verboden waren, maar hij ziet nu dat het is toegestaan.

In Azerbeidzjan was het team van McLaren zeer succesvol. Oscar Piastri won de race en Lando Norris reed een goede inhaalrace. McLaren nam de leiding in het constructeurskampioenschap over van Red Bull, maar de fans keken alleen maar naar de achtervleugel. Op onboardbeelden was te zien dat de vleugel doorboog en dat er zelfs een soort klein DRS-effect ontstond. De FIA bekijkt de data, maar ze stellen dat een onderdeel legaal is als het door alle tests komt en aan de richtlijnen voldoet.

Red Bull-coureur Sergio Perez verbaasde zich over de achtervleugel van McLaren. De Mexicaan dacht dat dit soort onderdelen vandaag de dag waren verboden in de Formule 1. In Singapore sprak hij zich uit tegenover de internationale media: "Ik ben nogal verbaasd. Ik dacht dat het niet mocht, maar het lijkt er dus op dat het wel mag. Ik denk dat ik niet zo verbaasd ben als jullie allemaal. Het is zeker een enorm voordeel voor hen. Ik ben natuurlijk geen technisch expert, maar ik weet zeker dat het team ernaar kijkt, waarom het nu wel is toegestaan. Ik ben echt enorm verrast."