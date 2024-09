Hamilton kritisch op FIA-president: "Zit een racistisch element in"

FIA-president Mohammed Ben Sulayem zorgde vandaag voor de nodige vraagtekens in de Formule 1. Hij is niet blij met het gevloek van de coureurs op de boordradio. De coureurs snappen niets van deze uitspraken, en Lewis Hamilton ziet zelfs een racistisch element in de uitspraken van Ben Sulayem.

De FIA-president is helemaal klaar met het gevloek van de coureurs. In een interview met Motorsport.com stelde dat de coureurs geen rappers zijn, en dat ze hun verantwoordelijkheden moeten dragen. Hij wees naar de vele scheldwoorden die tijdens een race over de boordradio te horen zijn. De FIA heeft dan ook aan de FOM gevraagd om zo min mogelijk van dit soort radioboodschappen uit te zenden op televisie.

Teveel gescholden

Max Verstappen vindt het kinderachtig, en ook Mercedes-coureur Lewis Hamilton is niet blij. In Singapore reageert de zevenvoudig wereldkampioen bij de internationale media: "Het omvat twee segmenten. Ik heb er vandaag voor het eerst iets over gehoord. Aan de ene kant dacht ik er niet veel over na toen ik 22 was en ik zei toen wat er in me opkwam toen mijn emoties hoog opliepen. Je vergeet dan hoeveel mensen en kinderen luisteren. Ik ben het ermee eens dat jonge coureurs het soms niet snappen als je naar ze luistert. Op een gegeven moment gaat dat wel gebeuren. Ik weet niet of mensen stoppen als je gaat straffen, maar ik vind dat er teveel gescholden wordt."

Racistisch element

De opmerkingen van Ben Sulayem over rappers schieten bij Hamilton in het verkeerde keelgat. Hij vindt dat een zeer ongepaste opmerking: "Ik ben niet blij met hoe hij het verwoord. De verwijzing naar rappers is stereotiep. Als je bedenkt dat de meeste rappers zwart zijn en hij eigenlijk zegt dat we niet zoals hen zijn, vind ik dat een verkeerde woordkeuze en zit er een racistisch element in. Zoals ik al zei, ik ben het eens met het feit dat het beter kan. Het is goed om wat emoties te hebben, want we zijn geen robots. Het is moeilijk. Ik heb het onder controle, omdat er meer dan tweeduizend mensen voor me werken en ik veel volgers van alle leeftijden heb. Maar het gaat niet om mij."