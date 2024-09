Piastri duidelijk over achtervleugel McLaren: "Het is legaal"

Het team van McLaren kende een geweldig weekend in Azerbeidzjan. Het team uit Woking wist de race met Oscar Piastri te winnen, terwijl Lando Norris na een inhaalrace nog knap vierde werd. Na de race ging het toch vooral over het wel of niet legaal zijn van de achtervleugel van het Britse team. Piastri reageert nu op de kwestie.

De MCL38 - de McLaren-bolide van 2024 - is opnieuw hét onderwerp van gesprek in de Formule 1-wereld. Nadat het team eerst onder een vergrootglas lag vanwege haar flexende voorvleugel, wordt er nu gesproken over de achtervleugel van het team uit Woking. Op onboardbeelden, die op sociale media verschenen na de door McLaren en Piastri gewonnen Grand Prix van Azerbeidzjan, is namelijk te zien dat dit onderdeel op hoge snelheid doorbuigt, en dat de DRS-flap hierdoor een beetje opengaat. Er ontstond meteen veel discussie of het onderdeel wel legaal was.

De FIA deelde daarop een statement: "Als een team echter met succes alle tests doorstaat en zich aan de reglementen en technische richtlijnen houdt, worden ze geacht volledig aan de regels te voldoen en wordt er geen verdere actie ondernomen."

Al wordt er wel gekeken naar de achtervleugel volgens de mondiale autosportbond. "De FIA bekijkt momenteel de data en eventuele aanvullende bewijzen die uit de GP van Azerbeidzjan naar voren zijn gekomen en overweegt mogelijke corrigerende maatregelen voor toekomstige implementatie. Het maakt deel uit van het standaardproces bij het onderzoeken van de technische legaliteit en de FIA behoudt de bevoegdheid om indien nodig tijdens het seizoen wijzigingen in de regelgeving door te voeren."

"Het slaagt voor alle tests"

Tijdens de persconferentie werd McLaren-coureur Oscar Piastri vanzelfsprekend gevraagd naar de achtervleugel van de MCL38, en hij is erg duidelijk: "Het is legaal. Dus ja. Zolang het de tests doorstaat... We worden veel getest en het slaagt telkens. Het is geen wondermiddel waardoor we zo competitief zijn. En het slaagt voor alle tests, dus ik ben er blij mee", aldus de man uit Melbourne tegenover de internationale media.

Volgens de tweevoudig Grand Prix-winnaar is er door de verschillende tests voor de achtervleugels ook geen grijs gebied meer aanwezig. "Er is geen grijs gebied. Er wordt elke week getest en het is legaal. Ze hebben nu veel verschillende tests voor de achtervleugels. Tot drie dagen geleden wist ik er eerlijk gezegd niet eens van. In de sport wil je elk klein beetje performance vinden zonder de regels te overtreden. Ik heb het gevoel dat we dat aan het doen zijn. En dat is wat je moet doen om een auto en een team te worden dat kampioenschappen kan winnen."