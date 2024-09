Verstappen wijst naar FIA in discussie over McLaren-achtervleugel

Max Verstappen en zijn team Red Bull Racing strijden momenteel met McLaren. De Britse renstal is veel sneller dan Red Bull, maar er was veel ophef over de achtervleugel van het team. Verstappen stelt dat de FIA moet beslissen of het onderdeel legaal is of niet.

Na afloop van de Azerbeidzjaanse Grand Prix ging het vooral over de achtervleugel van McLaren. Op sociale media gingen beelden rond van de achtervleugel waarop te zien was dat het onderdeel heel veel aan het bewegen was. Het leek erop dat er een soort mini DRS-effect ontstond. Fans reageerden woedend en de FIA liet in Singapore weten dat ze ernaar kijken, maar ze hebben het nog niet verboden.

Sociale media

Tijdens de persconferentie in Singapore wordt Verstappen gevraagd naar de achtervleugel van McLaren. Hij heeft het voorbij zien komen: "Ja, ik heb de beelden ook gezien. Dat is de prachtige kant van sociale media, toch? Iedereen heeft een video en kan er daarna een discussie over gaan voeren. Volgens mij is het wel duidelijk: de vleugel beweegt op snelheid. Het kan iets slims zijn, maar het kan ook niet slim zijn."

FIA

Regerend wereldkampioen Verstappen is van mening dat autosportfederatie FIA hier de knoop moet doorhakken. Hij is er duidelijk over: "Uiteindelijk is het aan hen om te bepalen of het illegaal is of niet. Het werd in Bakoe niet voor het eerst gebruikt, dus ik denk dat het belangrijk is om met een verduidelijking te komen. Het gaat niet alleen om de achtervleugel, maar ook om de voorvleugel. In hoeverre is het toegestaan dat ze onderdelen zo doorbuigen? We moeten afwachten."