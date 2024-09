Hill looft McLaren-teambaas Stella: "Hij heeft geweldige kwaliteiten"

Het team van McLaren schittert momenteel in de Formule 1. Ze hebben dit seizoen al meerdere races gewonnen en ze stralen rust uit. Damon Hill is enorm onder de indruk van deze kalmte en hij wijst naar de grote rol die teambaas Andrea Stella speelt bij deze successen.

McLaren heeft tot nu toe vijf Grands Prix gewonnen in dit seizoen. De goede prestaties hebben er ook voor gezorgd dat ze sinds Bakoe aan de leiding gaan in het constructeurskampioenschap. Daar willen ze echter niet stoppen, want bij McLaren hebben ze meerdere keren aangegeven dat ze voor de dubbel willen gaan. Lando Norris jaagt dan ook op Max Verstappen in het constructeurskampioenschap.

Slimme keuze

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill is onder de indruk. Hij ziet dat teambaas Andrea Stella een belangrijke rol speelt bij deze successen. Hill looft de Italiaan in de podcast van Sky Sports F1: "Zak Brown heeft een slimme keuze gemaakt door Andrea Stella te promoveren tot teambaas. We zien nu allemaal wat voor geweldige kwaliteiten hij heeft. Andrea bewaart de rust binnen het team, maar hij weet ook iedereen te motiveren. Dat is precies wat McLaren nodig heeft. Iemand met ervaring en iemand die weet hoe het is om te vechten aan de top."

Hill legt aan de hand van zijn eigen ervaringen uit hoe belangrijk dat is. De Britse wereldkampioen van 1996 probeert het uit te leggen: "Toen ik bij Williams reed, had ik ook genoeg ervaren mensen om me heen. Frank Williams en Patrick Head wisten allebei wat het betekende om te winnen. Dat is zo belangrijk. Jonge ingenieurs en monteurs kunnen soms bezwijken onder de druk. Dan heb je iemand als Andrea nodig die kan zeggen dat het wel goed komt. Daar is hij zo goed in."