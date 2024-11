Sky Sports dankt Hill voor zijn 'unieke' perspectief

Enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill maakte op vrijdag bekend dat hij gaat stoppen bij Sky Sports. Hill neemt na dertien jaar afscheid als analist bij de Britse zender. Bij Sky Sports zijn ze dankbaar, en bedanken ze hem voor zijn unieke perspectief op de sport.

Hill was één van de belangrijkste analisten van Sky Sports. De Britse wereldkampioen van 1996 kwam regelmatig met spraakmakende reacties naar buiten. In Brazilië zorgde hij enkele weken geleden nog voor de nodige headlines met zijn stevige reactie op de acties van Max Verstappen. Op vrijdag maakte Hill zelf op X bekend dat hij gaat stoppen als analist bij Sky Sports en dat hij op zoek gaat naar nieuwe uitdagingen.

Hill ontving direct veel reacties vanuit de autosport. Ook bij Sky Sports is men dankbaar. Hill wordt in een statement bedankt door de Formule 1-directeur van Sky Sports Billy McGinty: "We willen Damon Hill bedanken voor zijn geweldige dertien jaar bij ons team, waar hij een integraal deel uitmaakte van onze uitzendingen met zijn expertise en zijn passie. Zijn unieke perspectief, gevormd door zijn eigen loopbaan, heeft wereldwijd mensen weten te entertainen. We wensen hem het allerbeste bij zijn volgende hoofdstuk."

Damon Hill will be leaving the Sky Sports F1 team after an incredible 13 years.



Damon has been an integral part of our F1 coverage, with his unique perspective, shaped by his own legendary racing career, entertaining and exciting fans worldwide.