Ralf Schumacher: Ricciardo wordt na GP Singapore ontslagen, Lawson zijn vervanger

Voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Singapore gaat het veel over het stoeltje bij VCARB. Yuki Tsunoda lijkt met zijn contract voor volgend jaar zeker te zijn van een zitje, maar wie wordt zijn teamgenoot? Het lijkt erop dat Liam Lawson Daniel Ricciardo zal gaan vervangen in 2025. Al denkt Ralf Schumacher dat de Nieuw-Zeelander over drie weken in Austin al in de VCARB01 zit.

Na de uitspraken van Helmut Marko in Bakoe over de line-up van VCARB in 2025, is de geruchtenmolen op volle toeren gaan draaien. De Oostenrijker zei tegenover Viaplay het volgende: "We hebben een idee, dus wacht maar tot Singapore. Het is nog september en dan hebben we een duidelijk beeld. Daar zal duidelijk worden wat er gaat gebeuren", aldus de man uit Graz.

Het lijkt erop dat het om de aankondiging van de teamgenoot van Yuki Tsunoda gaat. De Japanner verlengde namelijk zijn contract tot en met eind 2025 bij het zusterteam van Red Bull Racing, maar wie wordt zijn teamgenoot volgend jaar? Het lijkt tussen huidig VCARB-rijder Daniel Ricciardo en Liam Lawson - die de Australiër vorig jaar al een aantal races verving vanwege een blessure - te gaan.

Contract van Lawson

Volgens ex-Formule 1-coureur Ralf Schumacher zal Red Bull een nog veel ingrijpendere beslissing gaan nemen. De Duitser zegt tegenover de Duitse tak van Sky Sports te weten dat Ricciardo na de Grand Prix van Singapore zal worden ontslagen en dat Lawson vanaf de race in Austin zijn plaats zal innemen. Schumacher wijst naar het contract van de Nieuw-Zeelander.

"Red Bull Racing heeft een juniorteam. Dat is ook wat het management altijd heeft gezegd: 'We zullen vertrouwen op onze jonge coureurs'. Daarom is het logisch en het heeft ook deel uitgemaakt van het contract van Lawson. Anders ben je hem kwijt", vertelt Schumacher, die ook zijn steun uitspreekt voor de Australiër. "Het is jammer voor Daniel. Er ontbreekt nu een coureur die zeer symphatiek is, altijd lacht en die je graag tegenkomt in de paddock."