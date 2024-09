Horner trots op promotie Lambiase: "Past perfect in deze rol"

Gisteren lekte uit dat Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase een nieuwe functie gaat krijgen binnen Red Bull Racing. Lambiase zal gaan fungeren als de Head of Racing van het team. Volgens Christian Horner is deze functie hem op het lijf geschreven.

Red Bull moet de structuur binnen het team gaan aanpassen vanwege het aanstaande vertrek van Jonathan Wheatley. Sportief directeur Wheatley gaat Red Bull na dit jaar verlaten en hij stapt over naar Audi om daar teambaas te worden. Gisteren werd duidelijk dat Red Bull Wheatley's verantwoordelijkheden intern gaat verdelen. Lambiase zal een deel van deze taken op zich gaan nemen als Head of Racing. Deze nieuwe rol gaat hij combineren met het zijn van de race-engineer van Verstappen.

Pragmatisch

Red Bull-teambaas Christian Horner is heel erg tevreden met de promotie van Lambiase. De Britse teambaas is enthousiast in gesprek met Motorsport.com: "Hij is een echte racer, ik waardeer hem enorm. Hij is pragmatisch en hij is recht voor zijn raap. Sinds hij bij het team kwam in 2015 behoort hij tot de kern van het team. Hij doet zijn werk uitstekend en hij past perfect in deze rol. Hij blijft de engineer voor de auto van Max voor de nabije toekomst, in ieder geval in 2025."

Geen problemen

Het is nu vooral de vraag of Lambiase zijn nieuwe taak kan gaan combineren met het zijn van de race-engineer van Verstappen. Horner laat weten dat hij zich geen zorgen maakt: "Ik denk het niet, want er zijn talloze mensen die verantwoordelijk zijn voor hun eigen werk. Het enige wat Jonathan Wheatley alleen deed, was de communicatie met het Sporting Advisory Committee van de FIA. We bespraken van tevoren wel altijd de agenda." Dat onderdeel belandt niet op het bordje van Lambiase, want dit wordt een verantwoordelijkheid van Stephen Knowles. Volgens Horner zal hij wel in contact staan met Lambiase: "De verantwoordelijkheden zijn verdeeld onder de groep. Het zijn werkzaamheden die passen bij het werk dat ze nu doen, alleen net een stapje extra."