Verstappen positief: "Updates gaan de goede kant op"

Na een rampzalig weekend in Bakoe wil Max Verstappen in Singapore beter voor de dag gaan komen. Red Bull had het in de afgelopen jaren zwaar in de Aziatische stadstaat en Verstappen is zich daarvan bewust. Verstappen verwacht dan ook een grotere uitdaging.

Verstappen en zijn team Red Bull Racing hebben het momenteel zwaar in de Formule 1. In Azerbeidzjan kon Verstappen zich niet mengen in de strijd om de podiumplaatsen en verloor Red Bull de leiding in het constructeurskampioenschap. Verstappen werd vijfde, maar dat kwam ook door de crash van Sergio Perez en Carlos Sainz. Red Bull heeft wel een aantal updates doorgevoerd en men hoopt dat ze in Singapore wat beter kunnen presteren.

Lessen

Of dat gaat gebeuren is nog maar de vraag, want in de voorgaande jaren hadden ze het zeer zwaar in Singapore. In zijn preview legt Verstappen zijn verwachtingen uit: "We hebben geleerd van wat we vorige week in Bakoe fout hebben gedaan en we kunnen deze week in Singapore een paar dingen anders proberen. Marina Bay is een gaaf circuit, maar we verwachten wel dat dit een wat grotere uitdaging zal zijn, zoals het in het verleden ook is geweest. De race is hier meestal vrij spannend en natuurlijk heel erg heet met een hoge luchtvochtigheid."

Set-up optimaliseren

Verstappen heeft Bakoe wel met een redelijk goed gevoel verlaten. De Nederlander wijst namelijk naar de updates van Red Bull: "De veranderingen die we hebben doorgevoerd in Bakoe waren positief en die gingen de goede kant op. We denken dat we weten wat we beter kunnen doen en we moeten er natuurlijk voor zorgen dat we de set-up optimaliseren. Het is belangrijk om de auto in de langzame bochten wat meer onder controle te houden, zodat hij niet stuitert. We blijven strijden voor het kampioenschap: we winnen en we verliezen als team en we blijven pushen om sterker terug te komen."