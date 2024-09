Verstappen maakt diepe indruk op Lawson

Max Verstappen is de absolute kopman van Red Bull in de Formule 1. De Nederlander hoopt dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen te worden. Verstappen moet daar hard voor werken, maar hij maakt alsnog vaak veel indruk. Liam Lawson was enorm onder de indruk van de racekennis van Verstappen.

Red Bull heeft het momenteel zwaar in de Formule 1. Ze voeren niet langer het constructeurskampioenschap aan, en ze worstelen met de balans van de RB20. Achter de schermen werken ze hard op een oplossing te vinden, en ook reserve- en juniorcoureur Liam Lawson wil zijn steentje bijdragen. Vorig jaar maakte hij veel indruk als invaller bij het toenmalige AlphaTauri en de kans is zeer groot dat hij volgende week wordt gepresenteerd als VCARB-coureur voor 2025.

Japan

Achter de schermen werkt Lawson veel samen met Verstappen. De Nieuw-Zeelander kan het goed vinden met Verstappen. In de Red Bull-podcast 'Talking Bulls' spreekt Lawson zich hierover uit: "Max is iemand die over het algemeen van racen houdt. Hij kijkt ook buiten de Formule 1 naar autosport. Hij volgt heel veel verschillende klassen. Toen ik in Japan of waar dan ook racete, vloog ik naar de Grands Prix toe en vertelde hij me dat hij mijn races had gevolgd. Hij vroeg daar van alles over, en dat vond ik echt heel erg cool."

Zandvoort

Toen Lawson vorig jaar last minute moest invallen in Zandvoort, kreeg hij veel steun van Verstappen. De Nieuw-Zeelander herhaalt een anekdote die hij al vaker heeft verteld: "Vorig jaar reed ik in Zandvoort en in het Energy Station zitten de kamers van de coureurs van VCARB en Red Bull vlak bij elkaar. Hij kwam kort voor de race naar me toe en hij bood me allerlei adviezen aan. Hij zei dat ik moest genieten en voor het maximaal haalbare moest gaan. Dat was echt geweldig."