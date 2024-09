Horner denkt dat Piastri voor hoofdpijn bij McLaren zorgt

Het team van McLaren wees voorafgaand het raceweekend in Bakoe Lando Norris aan als kopman. Als het nodig was, zou McLaren hem een voordeel geven. In Bakoe wist zijn teamgenoot Oscar Piastri te winnen en volgens Christian Horner zorgt de Australiër voor hoofdpijn bij McLaren.

Het team van McLaren is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. In Bakoe namen ze de koppositie in het constructeurskampioenschap over van Red Bull. In de race maakte Oscar Piastri een sterke indruk. De Australiër haalde Charles Leclerc in en gaf daarna de koppositie niet meer uit handen. Zijn teamgenoot Lando Norris moest een inhaalrace rijden en werd vierde.

Hoofdpijn

Norris en Piastri ontlopen elkaar nauwelijks iets. Red Bull-teambaas Christian Horner bekijkt de situatie van een afstandje en hij spreekt zich hierover uit bij Motorsport.com; "Ik denk dat Piastri voor hoofdpijn zorgt bij McLaren omdat hij races wint. Hij doet het geweldig. Het is net als toen Daniel Ricciardo bij ons kwam. Hij moest duidelijk de nummer twee worden achter Sebastian Vettel, maar in dat jaar won hij drie races en Sebastian geen enkele. Soms krijg je daar hoofdpijn van."

Strategie

Horner denkt dat ze bij McLaren bepaalde afspraken hebben gemaakt met Piastri. De teambaas van Red Bull gaat verder met zijn verhaal: "Natuurlijk hebben ze Oscar verteld dat je een eerste en een ondersteunende troef hebt, zoals Mercedes en Ferrari dat waarschijnlijk ook hebben gedaan met George en Carlos. Als de tweede coureurs dan beter begint te presteren dan de nummer één, dan krijg je natuurlijk best wat hoofdpijn." Horner denkt dat het de beste strategie is om niet twee sterke coureurs in een team te hebben: "Het hebben van twee sterke coureurs kan problematisch zijn om te managen, een luxeprobleem. Iedereen waar wie de nummer 1 en wie de nummer 2 is, maar als je niet duidelijk naar de coureurs ontstaat er verwarring. Aan het begin van het seizoen ligt alles nog behoorlijk open, maar halverwege het seizoen, moet je kiezen op welke coureur je inzet. Vooral als je vecht om de titel."