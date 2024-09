Red Bull in de problemen na crash Perez

Red Bull Racing verloor door de crash van Sergio Perez met Carlos Sainz niet alleen veel punten in de strijd om het constructeurskampioenschap, maar het team uit Milton Keynes zag ook dat er veel onderdelen van de Mexicaan zijn RB20 waren afgeschreven. Het wordt volgens teambaas Christian Horner een race tegen de klok om de bolide op tijd af te krijgen voor Singapore.

Sergio Perez reed een erg sterke race op het Bakoe City Circuit. De Mexicaan, die met twee overwinningen en vijf podiumplaatsen de succesvolste coureur is in Azerbeidzjan, leek op weg naar zijn zesde podium in de Azerbeidzjaanse hoofdstad, maar zag zijn race een ronde voor de finish tot een einde komen. De man uit Guadalajara was in een felle strijd om P3 verwikkeld met Ferrari-rijder Carlos Sainz. Het was echter een kortstondig duel, want de Mexicaan en de Spanjaard maakten op het rechte stuk richting bocht drie contact met elkaar en gingen samen hard de betonnen muur in. Red Bull Racing liep zodoende veel punten mis voor het constructeurskampioenschap, waardoor McLaren de leiding van het Oostenrijkse team nu heeft overgenomen.

"De reserveonderdelen zijn zeer schaars"

Dat was echter niet het enige probleem voor Red Bull, want veel onderdelen van Perez' RB20 zijn volledig afgeschreven door de harde crash. Zo was onder andere de nieuwe vloer compleet aan diggelen, en dat is een probleem dat het Oostenrijkse team er tijdens een doubleheader niet bij kan hebben. Zo erkent ook Red Bull-teambaas Christian Horner, die stelt dat het een race tegen de klok zal worden om de RB20 van Perez op tijd af te krijgen voor het raceweekend in Singapore, die aankomend weekend alweer op het programma staat.

"De reserveonderdelen zijn zeer schaars. We zullen vijf dagen lang het klokje rond moeten werken om de benodigde onderdelen op tijd klaar te krijgen voor de vrijdag in Singapore", aldus de Brit tegenover Auto, Motor und Sport.