Wolff ziet Red Bull instorten: "Maar schrijf ze niet af"

Het team van Red Bull Racing kampt met een flinke vormdip. Al maanden vallen de resultaten tegen, en afgelopen weekend in Azerbeidzjan verloren ze de leiding in het constructeurskampioenschap. Mercedes-teambaas Toto Wolff ziet de dominantie van Red Bull instorten, maar hij wil ze nog niet volledig afschrijven.

In de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe beleefde Max Verstappen een frustrerende race. Hij worstelde met een auto die veel stuiterde door een verkeerde afstelling. Met een beetje geluk kwam hij als vijfde over de streep. Na afloop van de race was hij dan ook niet tevreden. Verstappens teamgenoot Sergio Perez reed een goede race, maar viel uit na een crash met Carlos Sainz. McLaren kon hierdoor de leiding in het constructeurskampioenschap overnemen.

Instorten

Het team van Mercedes speelt geen rol in het constructeurskampioenschap. Teambaas Toto Wolff focust zich op zichzelf, maar in gesprek met de internationale media bespreekt hij wel de vorm van Red Bull: "In het begin van het seizoen zou je zeggen dat het weer een eenvoudig kampioenschap van Red Bull en Verstappen worden. Maar die dominantie is ingestort, zoals het er nu voorstaat."

Niet afschrijven

Wolff realiseert zich echter ook dat de rangorde in de hedendaagse Formule 1 snel kan veranderen. De Oostenrijker sluit dan ook niet uit dat Red Bull weer gaat toeslaan: "Schrijf ze nooit helemaal af. Voor de zomer waren ze één van de snelste teams, en nu zijn ze misschien het derde of het vierde team. Ik weet niet of elke regelwijziging dit zou veroorzaken, maar de specifieke regels met het grondeffect in relatie tot de banden kunnen je zomaar de afgrond in duwen. Of het zorgt er juist weer voor dat je terugkeert aan de top."