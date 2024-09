Norris vindt niet dat hij Verstappen verklikte bij VSC-moment

Max Verstappen kende een frustrerende race in Bakoe. Na afloop van de race moest hij zich ook nog melden voor de stewards, omdat hij had ingehaald tijdens de Virtual Safety Car. Lando Norris meldde deze actie van Verstappen direct over de boordradio, maar hij ziet dat niet als klagen.

De Azerbeidzjaanse Grand Prix eindigde onder de Virtual Safety Car na de crash van Sergio Perez en Carlos Sainz. Na de finish haalde Verstappen meerdere coureurs in tijdens de uitloopronde. De race was voorbij, maar de VSC was nog steeds van kracht. Norris was zich hiervan bewust en hij meldde zijn team direct dat Verstappen auto's inhaalde. De stewards bekeken het moment en gaven Verstappen een waarschuwing.

Op sociale media vroegen fans zich direct af waren Norris klaagde over de actie van Verstappen. Bij F1 TV werd Norris geconfronteerd met zijn 'klachten': "Ik klaagde helemaal nergens over! Ik constateerde enkel feiten. Ik zag op mijn dashboard dat het een Virtual Safety Car was, en dat betekent normaal gesproken dat je niet mag inhalen, maar Max deed dat wel. Daarom vroeg ik mijn team hiernaar. Ik denk dat je dan niet mag inhalen, maar het kan ook zijn dat ik het verkeerd heb begrepen."