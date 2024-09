Sauber verrassend sterk bij Azerbeidzjaanse pitstops

Tijdens de Azerbeidzjaanse Grand Prix van afgelopen weekend gebeurde er zeer veel. Het team van McLaren nam de koppositie over van Red Bull in het constructeurskampioenschap, maar in de pitlane gebeurde iets opvallends. Het team van Sauber was namelijk ijzersterk bij de pitstops.

Sauber worstelt al het hele jaar met de pitstops. Regelmatig staan Guanyu Zhou en Valtteri Bottas heel erg lang stil in de pitstraat, omdat er iets niet goed gaat. In Bakoe was dat niet het geval en verrichtte de pitcrew van Sauber de snelste pitstop van het weekend. Bottas kreeg binnen 2,32 seconden de beschikking over een vers setje banden. Ook Zhou werd snel weer op pad gestuurd. Hij kreeg in 2,44 seconden nieuwe banden, en dat was goed genoeg voor de vierde plaats in dit klassement.

De teams van McLaren en Mercedes maakten de top drie compleet. De pitcrew van McLaren gaf racewinnaar Oscar Piastri in 2,34 seconden nieuwe banden. Bij Mercedes werd George Russell na 2,39 seconden weer op pad gestuurd met nieuwe banden. Het team van Red Bull Racing was altijd oppermachtig in dit klassement, maar in Bakoe stonden ze maar één keer in de top tien. De pitstop van Sergio Perez was met 2,57 seconden goed voor de tiende plaats.