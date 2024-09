Hamilton niet blij met motorwissel: "Keuze van het team"

Lewis Hamilton kende een rampzalige race in Azerbeidzjan. Na een motorwissel moest hij vanuit de pitstraat starten, maar hij wist geen goede inhaalrace te rijden. Hij kwam uiteindelijk als negende over de streep, en hij leek niet blij te zijn met de beslissing om zijn motor te wisselen.

Het team van Mercedes maakte op zondagochtend bekend dat ze vrijwel de gehele Power Unit van Hamilton hadden vervangen. Aangezien Hamilton met veel motoronderdelen al op de limiet zat en de wissel in strijd was met de parc fermé-regels, volgde er een start vanuit de pitstraat. Hamilton kon zich amper naar voren werken en hij klonk zeer geïrriteerd toen hij tegen zijn team sprak over de boordradio. Hij kwam als negende over de streep, vlak achter Williams-jongeling Franco Colapinto.

Keuze

Hamilton had in de kwalificatie de zevende tijd neergezet, maar toch besloot Mercedes zijn Power Unit te wisselen. Na afloop van de race werd Hamilton hier door Motorsport.com naar gevraagd: "Het was een keuze van het team." Hamilton bleef stil toen hij de vraag kreeg of hij het eens was met deze beslissing. Even later was hij wel duidelijk: "Ze zeiden dat dit de beste race was om de motorwissel uit te voeren, omdat we er een nodig hadden. We wisten dus dat dat een zware dag zou worden."

Slechtste balans

Het circuit Bakoe is een soort inhaalparadijs, maar toch had Hamilton hier veel moeite mee. Volgens hem had Mercedes op zaterdag een minimale verandering doorgevoerd, maar was één van de onderdelen niet juist gebouwd. Dit zorgde voor problemen. De zevenvoudig wereldkampioen was niet tevreden: "Het was waarschijnlijk de slechtste balans die ik ooit heb gehad. Ik had heel veel grip aan de voorkant, maar niets aan de achterkant. Dit is niet de manier waarop je wil rijden. Ik moest aan het stuur trekken om de tractie aan de voorkant te breken en door elke bocht te glijden. Het was de vreemdste manier van rijden."