Norris zag duel met Verstappen niet aankomen: "Speelde het spelletje goed"

Lando Norris reed afgelopen weekend in Azerbeidzjan een sterke inhaalrace. Na een mislukte kwalificatie vocht hij zich naar voren en haalde hij zelfs zijn titelrivaal Max Verstappen in. Norris had niet verwacht dat hij kon vechten met Verstappen en hij zal al helemaal niet aankomen dat hij hem kon verslaan.

Norris had weinig hoop op een goed resultaat nadat hij in de kwalificatie bleef steken in Q1. De Britse McLaren-coureur startte de race op de achttiende plaats, maar al snel reed hij rond in de puntenposities. McLaren koos voor een alternatieve strategie waarbij Norris zeer lang rondreed op de harde banden. Nadat hij zijn pitstop had gemaakt kon Norris het gevecht aangaan met Verstappen. Het leverde hem uiteindelijk een knappe vierde plaats op.

Verrast

De inhaalrace was geslaagd en Norris was voor zijn titelrivaal Verstappen geëindigd. Dit zag hij niet aankomen, zo liet hij weten aan de internationale media: "Ik ben een beetje verrast. Als je als vijftiende start, had ik echt niet verwacht dat ik hem zou verslaan, vooral omdat ze stopten en wij achter hem reden. Ik lag ongeveer 22 seconden achter op Max. Daarom had ik echt niet verwacht dat ik een gat zou slaan en Max dan nog in te halen."

Spelletje

Norris was tevreden met zijn resultaat. Hij wist zijn Nederlandse vriend en rivaal achter zich te houden en daar was hij zeer blij mee: "Ik kon verdedigen ten opzichte van Max, vooral omdat hij wel zes rondjes bezig was met het dichten van het gat. Ik wist dus dat zijn banden om een bepaald moment te heet werden en dat hij me niet meer kon aanvallen. Ik speelde het spelletje dus heel erg goed."