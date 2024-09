Norris haalt uit naar FIA vanwege mislukte kwalificatie: "Het was niet eerlijk"

Lando Norris wist zich na een knappe inhaalrace op te werken van de vijftiende naar de vierder positie. De Brit liep zodoende drie punten in op titelrivaal Max Verstappen. Na de race is Norris echter ook nog steeds niet te spreken over de actie van de FIA tijdens de kwalificatie.

De 24-jarige Norris reed op het Bakoe City Circuit een inhaalrace om door een ringetje te halen. De Brit startte vanaf P15, maar werkte zich door een uitstekende pace knap op naar een plekje in de top vier. Hij eindigde tegen zijn eigen verwachting in voor titelrivaal Verstappen, waardoor hij zijn achterstand heeft verkleind van 62 naar 59 punten achterstand op de Nederlander.

Ondanks de blijdschap vanwege een sterke race, baalt de rijder uit Bristol ook nog steeds van wat er was gebeurd tijdens de kwalificatie. Norris moest namelijk aan het einde van Q1 zijn tijd verbeteren om door te gaan naar het tweede deel van de kwalificatie, maar kon door toedoen van een gele vlag - die veroorzaakt werd door een langzaam rijdende Esteban Ocon - geen snellere tijd noteren. In eerste instantie werd er alleen met een witte vlag gezwaaid, om de coureurs erop te wijzen dat er een auto was die langzaam reed. Maar een individuele actie van een marshal leidde tot een gele vlag. De marshal besloot namelijk op eigen initiatief, maar wel met volle tevredenheid van de FIA, de gele vlag te zwaaien in de bochten achttien en negentien. Hierdoor moest de McLaren-rijder van zijn gas af en kwalificeerde hij zich als zeventiende.

"Mensen kunnen zeggen wat ze willen"

Als Norris na de race gevraagd wordt of hij met de FIA heeft gesproken over de situatie en of hij het eerlijk vond, kan de Brit zich niet inhouden. "Nee, het was niet eerlijk", vertelt hij tegenover de internationale media. "Je hoeft geen wetenschapper te zijn om dat te zien. Het is niet aan mij om te beslissen. En het is niet aan mij om te zeggen dat het oneerlijk was en dat het mijn hele weekend heeft verpest. Ik weet dat ik tijdens de race vierde werd en dat is niet slecht, maar het had beter gekund. Ik denk dat Oscar heeft laten zien wat er mogelijk was."

Norris schoot in die snelle ronde wel even van de baan, maar dat was volgens hem wel genoeg geweest voor plek bij de snelste vijftien. "Het was dus oneerlijk. Er was de hele ronde geen geel en hij gaf net de gele vlag toen ik voorbij kwam. En ging ik vlak daarvoor van de baan? Ja. En zou ik dan nog makkelijk in de top 15 zijn gekomen? Ja. Ik weet dat veel mensen dachten dat dat mijn ronde zou verpesten. Ik zat nog steeds makkelijk binnen de top vijftien, zelfs met mijn moment buiten de baan. Ik verloor maar een paar tienden en ik zou nog steeds makkelijk door zijn gegaan. Mensen kunnen zeggen wat ze willen", aldus de Brit.