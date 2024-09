Verstappen haalt uit naar wedstrijdleiding: "Zet gewoon een Safety Car in!"

Max Verstappen kende gisteren een teleurstellende race in de straten van Bakoe. Hij kwam als vijfde over de streep en hij ontving na afloop ook nog een waarschuwing voor het inhalen onder een Virtual Safety Car. Verstappen vond het heel vreemd dat er werd gekozen voor een VSC.

De Azerbeidzjaanse Grand Prix werd gekenmerkt door felle en sportieve duels op de baan. De meeste duels liepen goed af, maar in de absolute slotfase ging het toch mis. Sergio Perez en Carlos Sainz raakten elkaar in een duel om de podiumplaatsen. Het was een keiharde crash, maar de wedstrijdleiding koos ervoor om de Safety Car binnen te laten staan. De race werd uitgereden onder een Virtual Safety Car.

Na de finish haalde Verstappen in onder de VSC. Hij was niet de enige coureur die dat deed en de stewards gaven hem een waarschuwing. Verstappen haalde hier zijn schouders over op, maar in gesprek met de internationale media was hij wel kritisch op de wedstrijdleiding: "Je had meteen een Safety Car naar buiten moeten sturen. Ik snap het niet. Ik bedoel, er stonden twee auto's vol in de muur. Ik snap niet waarom dat zo lang moet duren. Er was eerst dubbel geel. Waarom dubbel? Zet gewoon een Safety Car in! Er gaat niks gebeuren. De baan is volledig geblokkeerd, overal is het vuil en er is veel schade. Waarom die Virtual Safety Car? Had gewoon een Safety Car ingezet."