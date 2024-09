Hamilton na dramatische race: "Het was verschrikkelijk"

Lewis Hamilton heeft met wat geluk twee zwaarbevochten punten overgehouden aan de Grand Prix van Azerbeidzjan. De Brit had totaal niet de snelheid in een volgens hem "verschrikkelijk race".

Lewis Hamilton kende een dramatisch weekend in Azerbeidzjan. Na een zevende plaats in de kwalificatie werd besloten om de Power Unit in de W15 van de Brit te wisselen. Hamilton was eerder dit seizoen namelijk uitgevallen in Australië door een probleem met zijn Power Unit (PU), waardoor er later dit seizoen nog een nieuwe PU van buiten de pool door Mercedes moest worden aangesproken. Het Duitse team heeft na de kwalificatie besloten om dat op het Bakoe City Circuit te doen. Hierdoor moest de rijder uit Stevenage vanuit de pitstraat starten. Vanaf daar leek een puntenfinish zelfs onhaalbaar voor de Mercedes-rijder, die totaal geen snelheid had en op P13 leek af te stevenen.

Echter, wist hij zich met een breekijzer langs Oliver Bearman en Nico Hülkenberg te werken, waarna Sainz en Perez ook nog wegvielen door een crash in ronde 50 van 51. Zodoende kon Hamilton toch nog twee zwaarbevochten punten meenemen uit Bakoe. Hoe kijkt hij zelf terug op de Grand Prix? "Ja, het was een verschrikkelijk race", vertelt de 39-jarige tegenover Viaplay. "Maar ja, dat is een van die dagen."

Volgens de Brit komt het vooral doordat hij en zijn team na de uistekend verlopen vrijdag - toen Hamilton tijdens beide vrije trainingen een tijd in de top drie noteerde - een verkeerde beslissing hebben genomen qua set-up. "Het was niet echt een gevecht, want ik had gewoon geen snelheid vandaag. Jammer na zo'n goede vrijdag, maar we hebben een aantal verkeerde afslagen genomen", besluit de man uit Stevenage.