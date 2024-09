Norris vol vertrouwen na knappe inhaalrace: "Auto werkt goed op alle type circuits"

Lando Norris is na een fenomenale inhaalrace toch drie punten ingelopen op titelrivaal Max Verstappen. De Brit startte vanaf P15, maar werkte zich knap op naar P4. Hij heeft dan ook veel vertrouwen voor de rest van het seizoen.

De kwalificatie in Bakoe was er een voor Lando Norris om snel te vergeten. De McLaren-coureur moest van zijn gas af door een gele vlag, kon zijn tijd aan het einde van Q1 niet meer verbeteren en moest genoegen nemen met P17. Door de diskwalificatie van Pierre Gasly en de motorwissel van Lewis Hamilton, mocht Norris de race aanvangen vanaf P15, terwijl zijn titelrivaal Max Verstappen vanaf P6 mocht starten. De 24-jarige coureur had zelf neit veel vertrouwen in een finish voor de Nederlander, maar na een knappe inhaalrace wist Norris toch nog voor de struggelende kampioenschapsleider te finishen.

Dit had met name te maken door een fenomenale stint op de mediumcompound aan het einde van de race. Al kon de finish voor Verstappen volgens de McLaren-rijder ook bewerkstelligd worden door de laatste ronden voor zijn pitstop. "Beiden [waren erg curciaal, red.]", verklaart de nummer twee in het kampioenschap tegenover Viaplay. "Het einde van mijn stint op de harde band, was misschien wel het beste deel. Toen Alex [Albon, red.] de pits in ging, waren mijn tijden op de hards, waar ik al vanaf het begin op reed, het beste van het hele veld. Ik wist weg te komen van Max, die achter me reed, en ik kwam steeds dichter bij de rijders voor me. Er zat heel veel snelheid in de auto. Het is alleen zonde dat we zo ver naar achter moesten starten. Ik ben blij met vandaag. Ik ben gefrustreerd voor de uitkomst van het weekend, want we verdienden als team zijnde veel meer. Maar de zaterdag heeft ons opgebroken, en daar konden we niks aan doen. Vandaag was een leuke dag", aldus Norris.

Vertrouwen

Doordat Oscar Piastri met de winst aan de haal ging op het Bakoe City Circuit en Norris uiteindelijk als vierde over de finish kwam, heeft McLaren de leiding van Red Bull overgenomen in het constructeurskampioenschap. Had Norris dit exact een jaar geleden kunnen denken: McLaren op P1 in het constructeurskampioenschap?

"Ja, je kunt er op die manier over denken, maar als ik kijk naar waar we aan het begin van het jaar stonden, toen stonden we zelfs achter Mercedes. We stonden ook heel ver achter Ferrari en nog veel verder weg van Red Bull. Dat is in mijn ogen de betere gedachte, dat we dit jaar het langzaamste waren van de top vier teams, en nu zijn we constant de snelste", verklaart de man uit Bristol.

De McLaren-rijder heeft na de sterke prestaties van McLaren op het Bakoe City Circuit ook veel vertrouwen voor de rest van 2024. "Ik denk dat het laatste raceweekend en dit weekend, en misschien ook wel in Singapore, Ferrari lastig te verslaan zal zijn. Ze zijn altijd goed in Monza, Bakoe en Singapore. Maar de rest van het jaar kunnen we goed gaan eindigen. Dat Oscar vandaag wint, laat zien dat de auto erg goed werkt op alle type circuits. Aan het einde van het jaar brengen we nog wat updates, zodat we de zwakkere punten van onze auto nog kunnen verbeteren", aldus Norris.