Verstappen zwaar teleurgesteld: "Auto was net een kart"

Max Verstappen kende een tegenvallende race in de straten van Bakoe. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kwam als vijfde over de streep, maar daar was hij niet tevreden mee. Na afloop van de race vergeleek de gefrustreerde Verstappen zijn auto met een kart.

Verstappen wist voorafgaand de race al dat het een zware middag zou worden. In de kwalificatie worstelde hij met zijn RB20, en dat zorgde ervoor dat hij met een achterstand aan de race begon. In de race kon hij zich op geen enkel moment mengen in de strijd om de zege en werd hij zelfs gepasseerd door George Russell en Lando Norris. Door de crash van Sergio Perez en Carlos Sainz schoof hij nog op naar de vijfde plaats, maar die plek komt ook in gevaar. Verstappen heeft mogelijk ingehaald onder de VSC.

Na afloop was de frustratie bij Verstappen groot. Zwaar teleurgesteld meldde hij zich in de mediapen en sprak hij zich uit bij Viaplay: "Voor mij was dit natuurlijk heel erg slecht. Ik had totaal geen pace. Op de mediumbanden had ik iets meer degradatie. Op de harde banden was het iets beter, maar ik zat vast achter Albon en Lando. Daardoor raakten mijn remmen oververhit en moest ik een stapje terugdoen. Mijn auto is heel moeilijk te besturen. Ik merkte tijdens de kwalificatie al dat de dingen die we hadden veranderd niet goed uitpakten, en in de race was dat nog slechter. Ik kon niet remmen en geen bochten aanvallen. Een wiel kwam de hele tijd los van de grond, dus ik stuiterde in alle langzame bochten. Het was net een kart."