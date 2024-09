Verstappen naar stewards voor mogelijk inhalen onder VSC

De Azerbeidzjaanse Grand Prix kende een chaotische slotfase. Na een crash van Carlos Sainz en Sergio Perez werd de race uitgereden onder een Virtual Safety Car. Max Verstappen heeft mogelijk een fout gemaakt en hij moet zich melden voor het mogelijk inhalen onder de VSC.

Verstappen kende een frustrerende race waarin hij veel moeite had met zijn auto. Hij leek genoegen te moeten nemen met de zevende plaats, maar na de crash van Perez en Sainz kreeg hij de vijfde plaats in zijn schoot geworpen. De wedstrijdleiding koos voor een VSC en daar heeft Verstappen mogelijk een fout gemaakt. Hij moet zich melden voor het mogelijk inhalen onder de VSC. Hij is niet de enige, want ook Nico Hülkenberg, Pierre Gasly en Esteban Ocon moeten zich melden voor hetzelfde vergrijp.