Kalme Verstappen wil zijn best gaan doen in Bakoe

Max Verstappen gaat vandaag vanaf de zesde startplaats op jacht naar een goed resultaat in Azerbeidzjan. In de trainingen zag zijn Red Bull-bolide er snel uit, maar na een wijziging aan de set-up kende hij een teleurstellende kwalificatie. Verstappen stelt dat hij zijn best gaat doen in de race.

Verstappen weet wat hij moet doen in de straten van Bakoe. Het is voor hem belangrijk om voor zijn titelrivaal Lando Norris te eindigen. Norris moet na een rampzalige kwalificatie vanuit het achterveld aan de race gaan beginnen, maar Verstappen weet dat de McLaren-bolide het zeer goed doet. Op het circuit in Bakoe gebeurden er in het verleden veel bizarre dingen, en dat weet Verstappen ook.

Verstappen was tijdens de build-up in Bakoe zeer rustig. Vlak de finish van de Formule 2-race verscheen hij op het rechte stuk om vooruit te blikken op de Grand Prix. Gevraagd of hij nu meer vertrouwen heeft in de balans van zijn auto, reageerde hij kalm: "We gaan het zien. We gaan ons best doen vandaag en hopelijk doet de auto het goed. In Bakoe gebeuren er altijd dingen in de race. Dus we gaan het zien. We starten verder naar achteren dan gehoopt, maar het wordt weer een heel lange race."