Russell naar de stewards na mogelijke overtreding in kwalificatie

George Russell moet zich gaan melden bij de stewards in Azerbeidzjan. De Britse coureur van Mercedes moet zich melden voor een moment aan het begin van de kwalificatie. Het kan hem een gridstraf opleveren als hij schuldig wordt bevonden door de stewards.

Russell noteerde de vijfde tijd in de Azerbeidzjaanse kwalificatie. Ruim twee uur na afloop van de kwalificatie moet hij zich echter gaan melden bij de stewards. Russell heeft mogelijk niet genoeg snelheid geminderd toen er aan het begin van de kwalificatie met een gele vlag werd gezwaaid. Als hij deze overtreding heeft gemaakt, dan kan er een gridstraf volgen. De stewards hebben een drukke avond en kijken ook naar een mogelijke diskwalificatie van Pierre Gasly en een unsafe release van Williams.

New document: Doc 39 - Summons - Car 63 - Alleged failing to slow for yellow flags

Published on 14-09-2024 17:21 CEThttps://t.co/ZZq1W37w9u#F1 #Formula1 #FIA #AzerbaijanGP 馃嚘馃嚳 pic.twitter.com/nDWLzYP9gR