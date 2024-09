Verstappen baalt van gewijzigde set-up: "Had het liever teruggezet"

Max Verstappen kwam in de kwalificatie in Azerbeidzjan niet verder dan de zesde tijd. De Nederlandse wereldkampioenschapsleider was allesbehalve tevreden met zijn resultaat. Na afloop stelde hij dat hij vooral teleurgesteld was met een wijziging aan zijn set-up.

Red Bull en Verstappen leken dit weekend weer toe te kunnen slaan na tegenvallende resultaten in Zandvoort en Monza. In de kwalificatie kwam Verstappen er echter al snel achter dat het niet zo goed ging als hij had gehoopt. Vlak voor de start van de kwalificatie had Red Bull nog een wijziging aan de set-up doorgevoerd, maar dat zorgde niet voor het gewenste resultaat. De zesde tijd was niet het resultaat waar Verstappens hart sneller van ging kloppen.

Balen

De wijziging aan de set-up zorgde voor teleurstelling bij Verstappen. Hij had er meer van verwacht en hij legde het uit aan de internationale media: "Ik had het liever teruggezet. Maar dat kan nu niet. Uiteindelijk baal ik dat ik die richting op ben gegaan. Normaal kan het echter ook positief zijn, alleen is het op een hobbelig stratencircuit net iets te extreem. Je kan er nu niets meer aan veranderen, dus je moet er het beste van maken en hopen dat het in het begin met meer brandstof aan boord iets beter is. Daarna rijden we natuurlijk de tank leeg en dan zal het probleem wel weer terugkomen. We gaan het zien."

Leclerc

Verstappen denkt niet dat er meer in had gezeten. De Nederlander kan dan ook helemaal niets met de suggestie dat dit wel het geval was: "Ik had vandaag Charles Leclerc niet kunnen verslaan, maar ik had wel op de tweede plek kunnen staan. Maar daar staan we niet, dus dat is wel balen. Ik denk wel dat het een stuk beter is dan we hadden op Monza. Maar om te zeggen dat dit de beste balans van het jaar is, dan sta je niet op de zesde plek. De balans was sowieso niet goed."