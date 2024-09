McLaren gaat in gesprek met FIA na rampzalige kwalificatie Norris

Het team van McLaren kende een kwalificatie met twee gezichten. Oscar Piastri pakte de tweede tijd, terwijl Lando Norris op pijnlijke wijze afviel in Q1. Teambaas Andrea Stella stelde dat dit mede werd veroorzaakt door een miscommunicatie over een gele vlag.

Norris reed in de slotfase van Q1 vlak achter de Alpine van Esteban Ocon. De Fransman raakte in de laatste sector de muur waardoor hij een lekke band had. Hij hobbelde terug naar de pits, en om de andere coureurs te waarschuwen werd er met een witte vlag gezwaaid. Dat betekent dus niet dat ze moesten afremmen. Bij McLaren dacht men dat er met een gele vlag werd gezwaaid, en mede daardoor viel Norris af.

Kostbaar

McLaren-teambaas Andrea Stella had na afloop van de kwalificatie gemengde gevoelens. Hij besprak het met de mensen van Sky Sports. Hij wees eerst naar Piastri en besprak daarna de zeventiende tijd van Norris: "Het bittere is dat onze andere auto morgen achteraan de grid start. We gaan ons best doen om in de punten te finishen en de impact te minimaliseren, maar het was een onfortuinlijk moment voor Lando vandaag. We bespreken het met de FIA, want er werd een gele vlag getoond, en dat was zeer kostbaar."

Discussies

Volgens Stella had dit volgens de regels niet mogen gebeuren. Hij realiseert zich echter ook dat het mensenwerk is en hij gaat dieper in op de situatie: "Het team zei het niet, want het werd pas op het allerlaatste moment duidelijk. We hebben het gecheckt in onze tools en op dat moment werd het getoond als een gele vlag, dus we vragen nu aan de FIA wat er is gebeurd, want als een auto langzaam rijdt is, een gele vlag niet noodzakelijk. Hij was immers niet bezig met een vliegende ronde."