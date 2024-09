Verstappen wist al na eerste run dat het mis zou gaan

Max Verstappen kende een tegenvallende kwalificatie in Azerbeidzjan. De Nederlandse Red Bull-coureur moest genoegen nemen met de zesde plaats, en hij was zelfs langzamer dan zijn teamgenoot Sergio Perez. Verstappen stelde dat hij dit al aan voelde komen.

Verstappen was twee weken geleden in Monza nog furieus na afloop van zijn teleurstellende weekend. Na afloop van de kwalificatie ik Bakoe klonk hij al veel rustiger. De Red Bull zag er het hele weekend al iets beter uit, maar in de kwalificatie ging het toch weer mis. Verstappen wist wat er aan de hand was, maar de zesde tijd op een ruime halve seconde van polesitter Charles Leclerc was niet het gedroomde resultaat.

Stuiteren

Verstappen was ook nog langzamer dan zijn teamgenoot Sergio Perez, de Mexicaan noteerde de vierde tijd. Na afloop van de kwalificatie sprak Verstappen zich uit bij Viaplay: "Ik wist na de eerste run in Q1 al dat het moeilijk ging worden. We hadden een aantal dingen aan de auto veranderd en dat maakte het heel erg moeilijk. De auto stuiterde aan de achterkant, dus elke keer bij het in- en uitgaan van een bocht stuiterde hij heel erg. Q2 voelde wel goed aan, maar voor mij in de auto ging het niet goed. Ik kon niet optimaliseren in het midden van de bocht. Ik had ook veel onderstuur."

Balen

Het feit dat Verstappen al snel wist dat het een zware dag ging worden, zorgde er niet voor dat hij bij de pakken neerging zitten. Hij wilde niet opgeven en hij ging op jacht naar het best mogelijke resultaat in deze kwalificatie: "Je probeert er het beste van te maken, dus het is niet zo dat ik terneergeslagen rond aan het rijden was. Maar ik wist natuurlijk wel dat het lastig ging worden."