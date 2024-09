Norris gelaten na teleurstellende kwalificatie: "Gewoon ongelukkig"

Voor Lando Norris was het een kwalificatie in Bakoe om snel te vergeten. De Brit kon zijn snelste ronde in Q1 niet afmaken vanwege een gele vlag en kwam zodoende niet verder dan P17. Norris is na de sessie erg gelaten en hoopt er morgen het beste van te maken.

Lando Norris is met Max Verstappen verwikkeld in de strijd om het coureurskampioenschap. De Brit, die na de zomerstop zowel in Zandvoort als op Monza met de pole aan de haal ging, hoopte zijn kwalificatiereeks door te kunnen trekken naar het Bakoe City Circuit. Maar die hoop vervloog na Q1. De Brit stond op P7 na zijn eerste run, maar viel steeds verder terug doordat de andere coureurs steeds snellere tijden noteerden. Ook Norris was bezig aan een snellere ronde, maar de Brit moest bij het ingaan van sector drie zijn ronde opgeven vanwege een gele vlag. Deze werd veroorzaakt door Esteban Ocon die langzaam over het circuit reed met een beschadigde bolide, nadat hij de muur had geraakt.

Doordat de McLaren-coureur geen sneller ronde meer kon rijden, werd hij al in Q1 uitgeschakeld. Was het puur ongeluk volgens de McLaren-rijder? "Er was een gele vlag en ik moest liften, dus gewoon ongelukkig", vertelt de gelaten 24-jarige tegenover Viaplay.

Norris was wel een van de laatsten die naar buiten kwam voor een snellere ronde. Hadden hij en zijn team niet beter eerder naar buiten kunnen komen? "Nee, toen ik terug was in de pits, ging ik snel weer naar buiten. Dus nee."

De nummer twee in het kampioenschap moet daarom morgen starten vanaf P17, terwijl zijn grote concurrent, Max Verstappen, vanaf P6 zal gaan starten. Wat kan Norris morgen nog uitrichten vanaf de een na laatste startrij? "Ik hoop op het beste, meer kan ik niet doen. De auto is snel. Misschien niet snel genoeg voor pole position, maar je ziet wat Oscar kon doen vandaag. We hopen voor het beste voor morgen", besluit de rijder uit Bristol.