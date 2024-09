Horner hint op Red Bull-flexiwing: "Als het aanvaardbaar is"

Na afloop van de Italiaanse Grand Prix ging het in de Formule 1-wereld veelvuldig over de meebuigende voorvleugels. Bij Red Bull en Ferrari wezen ze naar Mercedes en McLaren, maar de FIA stelde dat er niets aan de hand was. Christian Horner stelt dat het voor hem belangrijk is om duidelijkheid te hebben.

Na de race op Monza plaatsten Red Bull-teambaas Christian Horner en zijn Ferrari-collega Frédéric Vasseur vraagtekens bij de voorvleugels van Mercedes en McLaren. Op onboardbeelden was te zien dat deze inderdaad bewogen, maar de FIA stelde dat er niet zoveel aan de hand was. Ze kwamen met een statement naar buiten waarin ze stelden dat er geen regels werden overtreden.

In Azerbeidzjan kreeg Horner de kans om te reageren op de beslissing van de FIA. De Britse Red Bull-teambaas deed dat tegenover de internationale media: "Voor ieder team is het cruciaal om duidelijkheid te hebben. Is het acceptabel of niet? Als het aanvaardbaar is, moedigt dat je natuurlijk aan om zelf een soortgelijke oplossing na te streven. De regelgever, de FIA, beschikt over alle informatie, zeker nu ze camera's op veel auto's hebben geplaatst. Ik gok dat ze nu veel data verzamelen." Horner hint erop dat Red Bull nu ook voor een bewegende voorvleugel kan gaan kiezen: "Zoals ik al zei, wanneer het aanvaardbaar is, dan volg je zelf ook die route."