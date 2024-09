Russell na vrijdag vol problemen: "Moet proberen die kloof te dichten"

George Russell beleefde een vrijdag met veel problemen in Azerbeidzjan. Nadat er tussen de sessies een motorissue werd geconstateerd bij de Brit, moest hij aan het einde van de tweede training eerder naar binnen door een ander probleem. Bovendien had hij ook niet de snelheid van zijn teamgenoot.

George Russell beleefde een lastige vrijdag in Azerbeidzjan. Nadat de 26-jarige coureur de achtste tijd in de eerste training noteerde, ontdekte Mercedes iets onregelmatigs in zijn gevevens. Dit bleek een probleem met de motor te zijn, waardoor het Duitse team tussen de eerste en de tweede training de krachtbron van Russell verwisselde. En aan het einde van de tweede training kampte de W15 van de coureur uit King's Lynn opnieuw met problemen.

"Ik weet niet wat er is gebeurd, we wisten gewoon dat we de motor moesten vervangen omdat we een probleem hadden na VT1'', zei Russell tegenover F1.com. "Natuurlijk vertraagde dat de tweede sessie en toen hadden we ook nog een probleem aan het einde van de tweede training. We hadden last van een sensorstoring. We gingen eigenlijk de pits in omdat we dachten dat er een waterlek was, maar dat was niet zo. Dus het was zeker niet onze beste vrijdag."

Bovendien had de Brit ook niet de snelheid. Hij noteerde in VT1 de achtste tijd en in de tweede training was hij slechts negende, terwijl Hamilton tweemaal in de top drie stond. Russell had naar eigen zeggen ook niet de pace. "Ik was zeker niet de snelste vergeleken met Lewis. Ik had moeite met het vertrouwen in de auto en het vinden van de juiste banden, dus ik moet morgen mijn spel wat opvoeren en proberen die kloof te dichten", concludeerde de tweevoudig Grand Prix-winnaar.