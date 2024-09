"Verstappen ziet lichtpuntjes: "Lijkt erop dat we competitiever zijn"

Na rampzalige raceweekenden in Zandvoort en Monza wil Max Verstappen dit weekend vooruitgang zien. In de eerste twee vrije trainingen in Bakoe zag Verstappen er snel uit. De Nederlander was dan ook tevreden en stelde dat Red Bull er competitiever uitziet.

Red Bull reisde met de nodige twijfel af naar Bakoe. Ze wisten niet helemaal wat ze konden verwachten van het weekend, ook vanwege de tegenvallende weekenden in Nederland en Italië. In de straten van de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe zagen ze er echter niet slecht uit. Max Verstappen noteerde in de eerste vrije training de snelste tijd met een voorsprong van 0,313 seconden op zijn achtervolgers. In de tweede vrije training kende hij de nodige momentjes, en noteerde hij de zesde tijd.

Competitiever

Na afloop van de tweede vrije training was Verstappen dan ook tevreden met zijn prestaties. De Nederlander sprak zich uit bij Verstappen.com: "Ik denk dat we over het algemeen een goede dag achter de rug hebben. We hebben het één en ander geleerd. Nu moeten we terugkijken naar wat we allemaal hebben geprobeerd, maar tot nu toe lijkt het erop dat we competitiever zijn dit weekend, dus dat is positief."

Onderstuur

In de tweede vrije training klaagde Verstappen over een probleem met onderstuur. Daar werd hij naar afloop dan ook naar gevraagd: "Het hoort ook gewoon een beetje bij deze baan. Het is erg glad en er zijn veel bochten van negentig graden. Soms houd je uit voorzorg de rem ingedrukt om niet de muur te raken. Natuurlijk was VT2 wat lastiger voor mij. We moeten de balans wat beter voor elkaar krijgen en dan ben ik er zeker van dat we competitief kunnen zijn."