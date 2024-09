Horner reageert op Newey-transfer: "Presentatie was aan de vroege kant"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner kreeg in Azerbeidzjan voor het eerst de kans om te reageren op de transfer van Adrian Newey. Horner toont begrip voor de keuze van de topontwerper, maar hij vond het persmoment van Aston Martin wel aan de vroege kant.

Newey maakte eerder dit jaar bekend dat hij gaat vertrekken bij Red Bull Racing. Begin 2025 komt zijn Red Bull-periode ten einde, en sinds dinsdag is het bekend waar zijn toekomst ligt. Tijdens een uitgebreide persconferentie op de fabriek van Aston Martin in Silverstone werd hij gepresenteerd aan de wereld. Daar werd duidelijk dat hij in maart 2025 officieel aan de slag gaat bij het Britse team.

Vroege kant

Red Bull-teambaas Christian Horner kon in Bakoe voor het eerst reageren op de transfer. De Brit sprak zich uit tijdens de persconferentie op de vrijdag: "Het was duidelijk een grootste aankondiging door Aston Martin en Adrian heeft altijd de neiging om zijn eigen ding te doen. Het is natuurlijk ook een groot moment voor dat team. Misschien was het iets aan de vroege kant om het zo te vieren, nog voordat zijn contract met Red Bull is afgelopen, maar het was duidelijk een belangrijk moment voor ze."

Geen verrassing

Voor Horner was het nieuws geen grote verrassing. De Brit realiseerde zich dat zijn goede vriend en collega niet achter de geraniums ging zitten: "Het was geen grote verrassing. Volgens mij werd langzaam maar zeker steeds duidelijker wel pad hij zou gaan bewandelen, dus dat hij niet met pensioen zou gaan of naar een ander team zou gaan. Dit wordt een nieuwe uitdaging voor hem en het zal een droevig moment zijn als hij volgend jaar bij ons weggaat, maar we wensen hem het allerbeste voor de toekomst."