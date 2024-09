Marko: "Als we wisten wat het probleem was, hadden we het opgelost"

Het team van Red Bull Racing heeft een aantal zware weekenden achter de rug. In Zandvoort en Monza vielen de prestaties tegen en werd duidelijk dat de problemen zeer groot waren. In Bakoe rijdt Red Bull rond met een aangepaste vloer, en volgens Helmut Marko hadden ze de problemen opgelost als ze de oorzaak hadden gevonden.

Red Bull is niet langer het sterkste team in de Formule 1. Ze zijn nu ingehaald door McLaren, en de kans is zeer groot dat ze dit weekend worden ingehaald door McLaren in het constructeurskampioenschap. Ze zijn op zoek naar een oplossing, en dit weekend rijden ze al rond met een aantal updates aan de vloer. In de eerste vrije training zag het er al iets beter uit met een snelste tijd van Max Verstappen.

Diva

Red Bull-adviseur Helmut Marko is goudeerlijk over de huidige problemen van het team. De Oostenrijker legt de situatie uit aan Motorsport-Total: "We realiseren ons dat we ergens een verkeerde afslag hebben genomen. We werken hard op terug te komen. Aan het begin van het jaar hadden we drie keer een 1-2tje te pakken met een auto waarvan velen dachten dat het de nieuwe winnaar was. Toen kwamen we erachter dat de auto een beetje een diva was, als ik de woorden van Toto gebruik."

Oplossing

Red Bull introduceert dit weekend dus een nieuwe update, maar volgens Marko hebben ze nu nog geen definitief antwoord op de problemen gevonden: "Als we precies wisten wat het probleem was, dan hadden we het al opgelost. Het afstellen van het chassis is met deze auto's heel complex geworden. Het algehele concept van de auto reageert meteen op elke aanpassing. De banden krijgen bijvoorbeeld snel last van graining. Dat is waar Max het over heeft. Het vermogen om competitief te zijn vermindert niet met een kleine aanpassing, maar omdat het impact heeft op veel factoren als het niet voor honderd procent klopt."