Hoofdengineer Red Bull hoopt op verbetering na 'subtiele' vloerupdate

Red Bull Racing heeft een aangepaste vloer meegenomen naar het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan. Het team heeft de Floor Body aangepakt die de luchtstroom, en dus de prestaties moet gaan verbeteren. Paul Monaghan, hoofdengineer van het Oostenrijkse team, stelt dat Red Bull met iets moest komen na Monza.

Max Verstappen en Sergio Pérez zullen dit weekend met een nieuwe vloer rijden. Red Bull Racing heeft namelijk een performance update aan de vloer meegenomen naar het Bakoe City Circuit, die de luchtstroom moet verbeteren. Het aangepaste onderdeel bestaat uit een mix van drie eerdere updates. Deze zullen ervoor moeten zorgen dat er een betere balans in de RB20 komt, waardoor de prestaties ook automatisch beter moeten worden. Max Verstappen en Sergio Pérez begonnen in ieder geval sterk aan het weekend in de Azerbeidzjaanse hoofdstad. De Nederlander noteerde de snelste tijd en zijn teamgenoot uit Guadalajara eindigde op P3.

Paul Monaghan, hoofdengineer van Red Bull Racing, hoopt verbetering te zien in Bakoe ten opzichte van Italië, maar benadrukt dat de update 'subiel' is. "Geometrisch is de aanpassing opmerkelijk subtiel. Wat betreft het effect: dat zullen we moeten afwachten. We zijn nog steeds bezig met leren en de onmiddellijke reactie komt dan doorgaans pas bij latere races", stelt de hoofdengineer tegenover Motorsport.com. "Maar na de opmerkingen die Max heeft gemaakt en de performance die we in Monza zagen, zitten we natuurlijk niet stil en gaan we niet naar de volgende race zonder iets mee te nemen in de hoop dat het ineens beter gaat. Er zijn vele manieren waarop je het gedrag van de auto in Monza kunt veranderen. En dat heeft te maken met alle aspecten van de auto. Dus dat heeft niet alleen betrekking op het aanpassen van de geometrie van de vloer of de voorvleugel. Het zou naïef van ons zijn als we helemaal niets zouden ondernemen. We hebben onze wonden gelikt en onze lessen getrokken, waarvan we zondag zullen zien wat die ons hebben gebracht. Maar we hebben ons best gedaan om veranderingen aan de auto door te voeren om hem beter te maken. Want we willen niet nog een situatie als in Monza meemaken."