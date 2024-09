'Mercedes maakt in Bakoe geen gebruik van nieuwe vloer vanwege experiment'

Mercedes gaat tijdens het Grand Prix-weekend in Azerbeidzjan geen gebruik maken van de nieuwe vloer die in België voor het eerst werd geïntroduceerd. Dat heeft Motorsport.com bekendgemaakt. De Zilverpijlen willen namelijk kijken of de andere geïntroduceerde onderdelen wel werken zonder de nieuwe vloer op de W15.

Tijdens de eerste twee vrije trainingen op Spa-Francorchamps installeerde Mercedes een nieuwe vloer op de W15. Het team hoopte met de update een klein stapje voorwaarts te maken, maar haalde de vloer op vrijdagavond alweer van de Mercedes-bolides af, omdat het nieuwe onderdeel tot veel onbalans leidde in de W15. Mercedes greep terug naar de oude vloer, waarmee het ook al in Oostenrijk en Groot-Brittannië had gewonnen, en dat bleek een gouden zet. Het Duitse team kwam met Lewis Hamilton uiteindelijk als eerste over de finish in de Belgische Ardennen, waardoor het team drie van de laatste vier races voor de zomerbreak wist te winnen.

Terugkeer van nieuwe vloer in Spa

Ondanks de uitstekende prestaties van Mercedes, besloot het team om tijdens de doubleheader Zandvoort-Monza weer te gaan racen met de nieuwe vloer. De Zilverpijlen wilden meer te weten komen over de vloer en konden op deze manier het nieuwe onderdeel uitvoerig testen. Het resultaat was volgens Mercedes dat de vloer "de belasting genereerde die ook werd verwacht", vertelde trackside engineering director Andrew Shovlin in een video van Mercedes. Maar het team presteerde wel erg matig tijdens beide races, want de vijfde positie van Hamilton in Monza was tot dusver het beste resultaat van Mercedes na de zomerstop.

Daar zei Shovlin het volgende over: "Op sommige circuits werkt de auto heel goed, op andere circuits worstelen we weer met de balans van de auto, ongeacht de aerodynamische specificatie. En ja, de laatste twee races waren niet zo goed als enkele races daarvoor. Dat kan gewoon liggen aan de variatie tussen de circuits, maar dat is iets wat we de komende dagen gaan bestuderen", aldus de trackside engineering director van Mercedes.

Mercedes laat nieuwe vloer links liggen in Bakoe

Tijdens de mediadag in Azerbeidzjan werd ook Lewis Hamilton gevraagd naar de oorzaak van de matige prestaties van Mercedes in Zandvoort en Monza. Is het de vloer, of ligt het ergens anders aan? "Bij veel aspecten ervan hebben we onze vraagtekens. Ik denk dat we gewoon proberen om het te begrijpen", legde de 39-jarige Brit uit, om vervolgens toch naar de vloerupgrade te wijzen. "Het kunnen meerdere dingen zijn. Het kan afhangen van het circuit, het kan de upgrade zijn. Mijn gevoel zegt dat het de upgrade kan zijn, maar het is moeilijk om het verschil tussen de twee te zien. We gaan het dit weekend proberen, enkele dingen terugdraaien en kijken of we het kunnen achterhalen. Er wordt veel werk verricht om het te analyseren, omdat dit het team meer duidelijkheid geeft qua wat ze gaan doen met de ontwikkeling. Niet alleen voor deze auto, maar ook die voor volgend jaar."

Interessant is vooral dat Hamilton zegt: "We gaan enkele dingen terugdraaien." De Brit lijkt hier vooral te doelen op het niet gebruiken van de nieuwe vloer in Bakoe, iets wat Motorsport.com ook vernomen had. Volgens het medium zullen de Zilverpijlen wel gebruik maken van de upgrades voor de diffuser, beam wing, voorvleugel en halo, maar de nieuwe vloer wordt bewust niet gebruikt. Hier zou Mercedes voor kiezen, omdat de Duitse fabrikant op deze manier een idee krijgt of de upgrade wel werkt zonder de bewuste vloer. Het team kan zo informatie vergaren en beoordelen of er onderdelen zijn die niet werken.