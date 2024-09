Hamilton lacht om kritische uitspraken Verstappen

Max Verstappen is momenteel niet helemaal tevreden over de performance van Red Bull. In Monza was hij zo ontevreden, dat hij stelde dat beide wereldtitels nu onrealistisch zijn. Lewis Hamilton moet daar een beetje om lachen en hij wijst naar de voorsprong van Verstappen.

Hamilton was in Monza ook ontevreden. De Britse Mercedes-coureur baalde van zijn eigen prestaties en hij brandde zichzelf af na afloop van de sessies. In Azerbeidzjan is hij weer opgewekt en wil hij weer gaan jagen op een goed resultaat. Zijn achterstand op Verstappen en Red Bull is groot, maar Mercedes is zeker niet kansloos in de strijd om de zege op het Baku City Circuit.

In Bakoe werd Hamilton geconfronteerd met de woorden van Verstappen. Hamilton reageerde vol verbazing toen de internationale media hem vertelde dat Verstappen titelprolongatie onrealistisch vindt: "Wat heeft Max gezegd? Dat is zijn mening. Het is uiteraard zou dat hij zich op dat moment zo voelde, maar hij staat zo ver voor in het wereldkampioenschap!" Hamilton vindt het in ieder geval niet erg dat de verschillen klein zijn: "Het is geweldig! Zo zou het moeten zijn. Het is ook het doel en de nieuwe regels worden daarop ingesteld, maar het pakt nooit uit zoals gedacht. We bevinden ons eindelijk in een periode met de verrassende wederopstanding van McLaren en Ferrari dat de overwinning pakte in de laatste race. Hopelijk blijft het constant zo doorgaan in de laatste acht races."