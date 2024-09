Alonso had veel over voor Newey: "Wilde deel van zijn salaris gebruiken"

Het team van Aston Martin maakte deze week de komst van Adrian Newey bekend. Fernando Alonso is hier bijzonder blij mee, en dat viel ook teambaas Mike Krack op. Volgens Krack zou Alonso zelfs hebben voorgesteld om een deel van het salaris van Newey te betalen.

Met Newey heeft Aston Martin een grote slag geslagen. Toen de topontwerper begin dit jaar bekendmaakte dat hij gaat vertrekken bij Red Bull Racing, zat direct het halve veld achter hem aan. Hij koos voor Aston Martin en daar gaat een lang gekoesterde wens van het in vervulling. Hij gaat namelijk samenwerken met Fernando Alonso, en dat wilde hij al heel erg lang doen.

Salaris

Alonso beschikt over een contract tot en met 2026, maar men zou het niet vreemd vinden als hij nog langer doorgaat bij Aston Martin. In Bakoe reageert teambaas Mike Krack op die kwestie tegenover de internationale media: "We hebben deze gesprekken nog niet gehad, want we hebben het contract nog maar een paar weken geleden verlengd. Maar ik denk dat het duidelijk is dat Fernando een lange toekomst bij dit team heeft. Hij was er dinsdag helemaal enthousiast over, ook toen we de gesprekken hadden. Hij zei zelfs dat hij een deel van zijn salaris wilde gebruiken om Adrian te betalen!"

Respect

Het is niet helemaal duidelijk of Alonso een grapje maakte of niet, maar Krack gaat er wel serieus op in. De Luxemburger gaat verder met zijn verhaal: "Er werd gesproken over tien of twintig procent, dus ik zal uitzoeken om hoeveel het echt gaat. Maar je kunt echt het enorme respect zien dat deze twee mensen voor elkaar hebben. En ik denk dat ze samen iets willen bereiken. Adrian wilde altijd al met iemand zoals Fernando samenwerken en vice versa."