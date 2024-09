Verstappen wijst naar balansproblemen: "Klaag ik al langer over"

Na een aantal tegenvallende raceweekenden zijn veel mensen benieuwd hoe Red Bull Racing zal presteren in Bakoe. Max Verstappen was in de afgelopen weken allesbehalve tevreden met zijn auto. Hij kampte vooral met balansproblemen, en hij stelt dat hij daar altijd al over heeft geklaagd.

Red Bull geldt in Azerbeidzjan niet als de favoriet voor de zege. Twee weken geleden in Monza beleefden ze een rampzalig weekend. Bij Red Bull wezen ze toen vooral naar de problemen met de balans. Max Verstappen was enorm teleurgesteld en hij stelde al grappend dat hij last had van 'onderstebovenstuur'. Dit was een grapje van Verstappen, maar het gaf wel aan hoe hij zich voelde in de auto.

Austin

Het is ook niet zo dat Verstappen werd verrast door de problemen met de balans. De Nederlander stelt in Bakoe dat dit niet uit de lucht komt vallen. Tegenover de internationale media is hij duidelijk: "Ik heb altijd geklaagd over de balans van de auto. Het is dus ook niets nieuws voor mij, maar het is iets wat er over een lange periode is ingeslopen. Als je de data bekijkt, dan waren er problemen aan het begin van het seizoen. Andere teams hebben uiteraard een stap gezet en naarmate wij het pakket harder pushen, komt het probleem meer tot uiting. Zelfs in de data van vorig jaar zagen we het al bij een paar races, zoals in Austin."

Periode

Bij Red Bull wezen ze in Monza al eerder naar de race in Austin van vorig jaar. Ook Verstappen doet dat nu, en daar wordt hij op gewezen: "De auto van vorig jaar is heel erg anders dan die van dit jaar, dus dat is altijd moeilijk. Maar er zijn dingen die in de loop van de tijd ontwikkelt en die ergens aan bijdragen. Om een specifieke race te benoemen, dat weet ik niet, maar het is wel al een bepaalde periode aan de gang."