Russell stipt belangrijk verbeterpunt voor W15 aan

Mercedes doet sinds de Grand Prix van Canada van 2024 eindelijk weer mee om de overwinningen en podiumplaatsen in de Formule 1. Ondanks de stijgende lijn bij het Duitse team ziet Mercedes-coureur George Russell nog een belangrijk verbeterpunt voor de huidige W15.

Mercedes heeft het sinds de terugkeer van de ground effect-reglementen erg lastig gehad in de Formule 1. Het team domineerde vanaf 2014 tot en met 2020, maar kreeg op de reglementen, die in 2022 van kracht werden, geen grip. Het team van Lewis Hamilton en George Russell worstelde in 2022 en 2023 erg met de bolide en er werd slechts één overwinning geboekt in die twee jaar. In 2024 hoopte het team dan eindelijk de oplossing gevonden te hebben voor de problemen, maar het seizoen begon opnieuw erg matig. Na zes Grands Prix had Mercedes 'slechts' 64 punten, wat de slechtste start van een F1-seizoen voor het team uit Brackley betekende sinds 2012.

En ook tijdens het zevende en achtste raceweekend van 2024 - in Imola en Monaco - ging het niet van een leien dakje voor de Zilverpijlen. Het Duitse team scoorde daardoor in de eerste acht Grands Prix twee vijfde plekken met George Russell - in Bahrein en in Monaco - wat de twee beste resultaten voor Mercedes waren. Maar vanaf de negende race begon het te lopen. Mercedes introduceerde tijdens het GP-weekend in Canada een goedwerkend upgradepakket, waardoor het team eindelijk die stap voorwaarts zette waar het al ruim twee op wachtte. Sindsdien strijden Russell en Hamilton elk weekend mee om de winst en werden drie van de laatste vier races voor de zomerstop gewonnen door Mercedes.

Belangrijk verbeterpunt

Toch ziet Russell een belangrijk verbeterpunt voor de huidige W15. "We hebben meer moeite als de achterbanden zwaar worden belast", vertelt de coureur uit King's Lynn tegenover het Duitse Auto, Motor und Sport. "Dat neemt toe naarmate het warmer wordt, met als gevolg dat de tractie eronder lijdt. Het probleem is niet eenvoudig te begrijpen, want onze voorspellingen zijn accuraat. We weten wat we winnen of verliezen, afhankelijk van de temperatuur. Maar het heeft geen zin om Mercedes met Mercedes te vergelijken."

Russell legt uit wat hij daar mee bedoelt. "We verliezen meer ten opzichte van de concurrentie als het warm is. De vraag is: zijn onze tegenstanders bijzonder goed in de hitte of zijn wij niet goed genoeg? Hetzelfde geldt voor koelere omstandigheden. Of wij zijn bijzonder sterk, of de concurrentie is slecht vergeleken met ons. Dat zijn kleine zaken die een enorme impact kunnen hebben."