Russell ambitieus: "Klaar om te vechten voor de titel in 2025"

George Russell staat aan de vooravond van een belangrijke fase in zijn loopbaan. De Brit is volgend jaar de meest ervaren coureur bij Mercedes, en dat geeft hem een nieuwe rol binnen het team. Russell denkt dat hij klaar is voor de rol van kopman bij Mercedes.

Russell is nu nog de teamgenoot van Lewis Hamilton, maar daar gaat volgend jaar verandering in komen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen stapt in 2025 over naar Ferrari, en Mercedes heeft voor een opvallende vervanger gekozen. In Monza presenteerden ze de piepjonge Andrea Kimi Antonelli als de nieuwe teamgenoot van Russell. De verwachtingen zijn hoog, maar men verwacht nog niet dat Antonelli het vuur aan de schenen van Russell gaat leggen in 2025.

Russell heeft veel zin in deze nieuwe fase van zijn loopbaan. De Brit barst van het zelfvertrouwen. In een interview met Auto, Motor und Sport wordt hij gevraagd of hij klaar is voor de rol van kopman: "Dit is de volgende stap in mijn reis. Ik zit volgend seizoen vier jaar bij het team en ik maak dan acht of negen jaar deel uit van de Mercedes-familie. Ik voel me in alle opzichten klaar om in 2025 voor de wereldtitel te vechten. Ik voel me ook klaar om elke race samen met het team een beetje beter te worden en de auto verder te ontwikkelen. Volgend jaar zullen we verder bouwen op wat ik en Lewis in de afgelopen drie jaar hebben neergezet."