Red Bull voegt Rocco Coronel toe aan juniorteam

Red Bull heeft een aantal nieuwe namen toegevoegd aan de opleidingsploeg. Eén van de nieuwe Red Bull-talenten is de Nederlander Rocco Coronel, de zoon van Tom Coronel. Hij is één van de vier coureurs die door Red Bull werd geselecteerd tijdens een speciale testdag.

Red Bull organiseerde de zogenaamde Red Bull Driver Search op het circuit van Jerez. De jonge coureurs mochten zich daar laten zien in meerdere formulewagens. Ook Rocco Coronel kwam in actie en daar maakte hij veel indruk op Red Bull-adviseur Helmut Marko. Naast Coronel zijn ook de Fransman Jules Caranta, de Mexicaan Ernesto Rivera en Christopher Feghali uit Libanon opgenomen in het Red Bull Junior Team.

Coronel zal voorlopig blijven karten, maar zijn vader laat aan De Telegraaf weten dat het de bedoeling is dat hij volgend jaar ook meer op de circuits gaat rijden. In een interview met De Telegraaf reageert Tom Coronel verheugd op het nieuws: "Helmut Marko zei dat hij onder de indruk was van wat Rocco liet zien, maar dat hij nog te jong was. Maar een paar dagen na de test belde hij om half acht in de ochtend op met het verzoek of we die dag een plan konden presenteren."