Verstappen niet, Horner wel naar Azerbeidzjaanse perszaal

Vandaag gaat het Azerbeidzjaanse raceweekend van start met de traditionele mediadag. Op het circuit in de straten van Bakoe melden de coureurs zich vandaag in de paddock voor de mediadag. Max Verstappen hoeft zich niet te melden in de perszaak, zijn teambaas Christian Horner meldt zich daar morgen wel.

Verstappen beleefde in Monza een lastig weekend, maar hij hoeft van de FIA geen vragen te beantwoorden in de Azerbeidzjaanse perszaal. In twee groepjes zullen de geselecteerde coureurs zich vandaag melden bij de internationale media. Eerst nemen jongelingen Oliver Bearman en Franco Colapinto plaats op de bank, ze krijgen dan gezelschap van Sauber-coureur Guanyu Zhou.

Als Bearman, Colapinto en Zhou alle vragen hebben beantwoord, is het de beurt aan de volgende drie coureurs. Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso schuift dan aan in de perszaal. De Spanjaard krijgt gezelschap van Alpine-coureur Pierre Gasly en Visa Cash App RB-coureur Daniel Ricciardo. Op vrijdag schuiven tussen de twee vrije trainingen in vertegenwoordigers van de teams aan in de perszaal. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zal plaatsnemen op de witte bank. Hij krijgt daar gezelschap van zijn Haas-collega Ayao Komatsu en Sauber-vertegenwoordiger Alessandro Alunni Bravi. Na de kwalificatie en de race nemen zoals altijd ook de coureurs uit de top drie plaats op de banken in de perszaal.